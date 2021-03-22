У Великій Британії створять загін спецпризначення для боротьби з російським впливом, - The Telegraph

У Великій Британії найближчим часом з'явиться загін спецпризначення для боротьби з російським впливом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що на маневри нової бригади спецоперацій на базі полку рейнджерів Спеціальної авіадесантної служби (SAS) буде надано £ 120 млн. Спецпризначенці повинні будуть "припиняти втручання" російської держави в країнах по всьому світу "в рамках серйозної перестановки пріоритетів оборони".

За словами глави генштабу Сера Марка Карлтон-Сміта, спецпризначенці будуть боротися з "ворожими державними суб'єктами". Згідно з даними газети, новий загін буде співпрацювати з Секретною розвідувальною службою MI6 для здійснення секретних операцій зі спостереження за шпигунами і військовими підрозділами Росії.

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Крім того, до обов'язків загону увійде обшук будинків і машин, спецпризначенці серед іншого вивчатимуть зображення з мініатюрних камер, дронів і супутників. Все це буде здійснюватися з метою дискредитувати російську діяльність.

16 березня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон представив доповідь з питань безпеки, згідно з якою королівство має намір збільшити фінансування британської армії, продовжити співпрацю зі США і підвищити свій ядерний потенціал, незважаючи на те, що майже 11 років тому Лондон прийняв рішення про його скорочення. При цьому в документі Росію назвали однією з головних загроз для безпеки королівства.