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У Великій Британії створять загін спецпризначення для боротьби з російським впливом, - The Telegraph

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У Великій Британії створять загін спецпризначення для боротьби з російським впливом, - The Telegraph
У Великій Британії найближчим часом з'явиться загін спецпризначення для боротьби з російським впливом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що на маневри нової бригади спецоперацій на базі полку рейнджерів Спеціальної авіадесантної служби (SAS) буде надано £ 120 млн. Спецпризначенці повинні будуть "припиняти втручання" російської держави в країнах по всьому світу "в рамках серйозної перестановки пріоритетів оборони".

За словами глави генштабу Сера Марка Карлтон-Сміта, спецпризначенці будуть боротися з "ворожими державними суб'єктами". Згідно з даними газети, новий загін буде співпрацювати з Секретною розвідувальною службою MI6 для здійснення секретних операцій зі спостереження за шпигунами і військовими підрозділами Росії.

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Крім того, до обов'язків загону увійде обшук будинків і машин, спецпризначенці серед іншого вивчатимуть зображення з мініатюрних камер, дронів і супутників. Все це буде здійснюватися з метою дискредитувати російську діяльність.

16 березня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон представив доповідь з питань безпеки, згідно з якою королівство має намір збільшити фінансування британської армії, продовжити співпрацю зі США і підвищити свій ядерний потенціал, незважаючи на те, що майже 11 років тому Лондон прийняв рішення про його скорочення. При цьому в документі Росію назвали однією з головних загроз для безпеки королівства.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Спецназовцы должны будут "пресекать вмешательство" российского государства в странах по всему миру "в рамках серьезной перестановки приоритетов обороны".
    Джерело: https://censor.net/ru/n3254727

    Можна нам найбільший підрозділ. Почати з Києва.
  • Враг рода человеческого 666
    И пусть начнут с ОПы там того рашистского дерьма немеряно
  • Gennadiy Golitsin
    до НАТОвцев начало доходить,что Росссия понимает только кулак и только сразу,без лишней "дипломатии".точно и на уничтожение!только так можно не только пресечь попытки сделать "Россию без границ".но и на довольно долгое время Россию страной,уважающей международное право и права человека (как стало с Германией после разгрома в ней режима такого же Недонаполеончика )
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