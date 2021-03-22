За тиждень вогонь забрав життя 46 людей, на водних об'єктах загинули 20, - ДСНС

Протягом минулого тижня (з 15.03 по 21.03) під час пожеж загинули 46 осіб, на водних об'єктах - 20.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, з початку тижня зареєстровано 1 тис. 371 надзвичайну подію. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 58 осіб.

Ліквідовано 1 тис. 77 пожеж, врятовано на пожежах 27 осіб і не допущено знищення вогнем 369 будинків і 38 од. техніки. На пожежах загинуло 46 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 2 млн. 163 тис. грн.

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 122 виїзди, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 995 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об'єктах загинуло 20 осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кришка люка влетіла в авто і вбила 11-річного хлопчика у Львові, - ДСНС. ФОТО