Новини

AstraZeneca заявила про 100%-ву ефективність її вакцини в запобіганні важким формам коронавірусу

4 05662
AstraZeneca заявила про 100%-ву ефективність її вакцини в запобіганні важким формам коронавірусу
Дослідження вакцини AstraZeneca, проведені в США, Чилі і Перу, показали її ефективність у запобіганні 100% випадків важкого перебігу захворювання. Її ефективність у запобіганні коронавірусу оцінюють в 79%.

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Третя фаза дослідження, проведеного компанією AstraZeneca в США, продемонструвала статистично значущу ефективність вакцини - 79% - у профілактиці симптоматичного COVID-19 і 100% ефективність у профілактиці важкого захворювання і госпіталізації", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, повідомляється, що в дослідженні взяли участь 32 449 осіб. Ефективність вакцини була однаковою для різних вікових груп, повідомили в компанії.

Також читайте: Вакцинація сімейних лікарів проти COVID-19 стартує цього тижня, - Степанов

"Примітно, що в учасників віком 65 років і старше ефективність вакцини становила 80%", - зазначили в пресслужбі.

Автор: Леся Карпенко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Иван Стариков
    в Индии такая фармацевтика, что Украина нервно курит в коридоре. Там делают 65 процентов всех вакцин в мире. А тебе конечно подойдёт Спутник
  • Олег Куницин
    Прошу заметить что это касается вакцины АстраЗенека, а не Ковишилд. Ковишилд это дженерик сделанный по лицензии АстраЗенека в третьесортной стране для третьесортных стран и он по естественным причинам менее эффективный и более опасный побочными действиями.
  • Антип61
    Чилі проводить вакцинацію, а от Танзанія - ні. Там їхній предидент нещодавно ласти від ковіду склеїв. Той, що корчив з себе неабиякого вченого, доводячи, що ПЛР тести від ковіду то обман. А от вірус обманути не вдалося.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини