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Нардепів "Слуги народу" ніхто не змушує голосувати за якісь ідеологічні рішення, - Корнієнко

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Нардепів "Слуги народу" ніхто не змушує голосувати за якісь ідеологічні рішення, - Корнієнко
Депутатів партії "Слуга народу" не змушують голосувати за ідеологічні проєкти. Якщо вони не підтримують якісь ідеологічні рішення, їх не виганятимуть із фракції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, більш ніж за півтора роки спільної роботи депутати монобільшості вже пройшли певне притирання один до одного, кожен розуміє, чого можна очікувати від кожного.

"Ніхто не буде змушувати депутатів, які явно не підтримують якісь ідеологічні рішення, на зразок постанови про Революцію гідності, голосувати за це, ніхто не буде їх виганяти з фракції. Але точно так само ці ж депутати повинні бути готові, що їхні ініціативи в іншу сторону, наприклад, щодо мови, у фракції не будуть масово підтримувати", - сказав Корнієнко.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Al Makarski
    Гросмейстер Бендера:

    Задача для дітей у ЗЕ-школі:
    Доза вакцини коштує 5$.
    Міністр Стєпанов завіз 500 000 доз по 18$.
    Скільки курток вартістю 22 000 доларів зможе купити міністр Стєпанов?

    A. 295
    B. Ви всьо врьотє
    С. Це все Порох винуватий
    D. Зеленський тут не причому.
  • Салаутдин
    интересно,сколько слуг смогут дать определение слову "идеология" ?
  • Ksenia VB
    Їх купують. І вони продаються.
    Спеціально зібрали партію з худоби, яка за гроші і матір рідну продасть.
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