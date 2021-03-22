Степанов пояснив, чому виникають труднощі з отриманням вакцин: ще не завершена третя стадія клінічних досліджень
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.
За словами Степанова, МОЗ продовжує планову діяльність у напрямку отримання додаткових партій вакцин, згідно з укладеними контрактами, які є в Міністерстві охорони здоров'я, і відповідно до глобальної ініціативи COVAX, до якої приєднана Україна.
"Виникають певні труднощі в отриманні цих вакцин. Ці труднощі виникають не тільки в Україні, це відбувається по всьому світу", - зазначив міністр.
"Це відбувається в зв'язку з тим, що потужності наших фармвиробників, світових фармвиробників, безпосередньо... розробляючи вакцину, робили це досить швидко, і всі стадії, третя стадія клінічних досліджень, оскільки це передбачалося в звичайних умовах, вона ще не завершена, вона триває", - сказав Степанов.
За даними Міністерства охорони здоров'я, до кінця березня - початку квітня в рамках ініціативи COVAX Україна повинна отримати партію вакцин від AstraZeneca, до кінця травня ще одна поставка вакцин цього виробника, а також повинні прибути вакцини компанії Pfizer.
Крім того, зараз 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca Covishield очікують відправку в Україну.