Степанов пояснив, чому виникають труднощі з отриманням вакцин: ще не завершена третя стадія клінічних досліджень

Деякі труднощі в отриманні вакцин проти коронавірусу виникають через те, що певні виробники ще не завершили третю стадію клінічних досліджень.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

За словами Степанова, МОЗ продовжує планову діяльність у напрямку отримання додаткових партій вакцин, згідно з укладеними контрактами, які є в Міністерстві охорони здоров'я, і ​​відповідно до глобальної ініціативи COVAX, до якої приєднана Україна.

"Виникають певні труднощі в отриманні цих вакцин. Ці труднощі виникають не тільки в Україні, це відбувається по всьому світу", - зазначив міністр.

"Це відбувається в зв'язку з тим, що потужності наших фармвиробників, світових фармвиробників, безпосередньо... розробляючи вакцину, робили це досить швидко, і всі стадії, третя стадія клінічних досліджень, оскільки це передбачалося в звичайних умовах, вона ще не завершена, вона триває", - сказав Степанов.

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За даними Міністерства охорони здоров'я, до кінця березня - початку квітня в рамках ініціативи COVAX Україна повинна отримати партію вакцин від AstraZeneca, до кінця травня ще одна поставка вакцин цього виробника, а також повинні прибути вакцини компанії Pfizer.

Крім того, зараз 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca Covishield очікують відправку в Україну.