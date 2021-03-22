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"Локдаун - це смерть для бізнесу": ФОПи протестують на Майдані проти карантину для підприємців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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На Майдані Незалежності в Києві протестують підприємці проти карантину для бізнесу, а також за спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На акції присутні близько 300 осіб.

Зокрема, за словами організаторів, вони планують з Майдану піти до КМДА, щоб висловити невдоволення меру Віталію Кличку.

Далі учасники протесту планують піти до Офісу Президента і висловити "невдоволення в частині знищення мікропідприємництва", а під Кабміном вони будуть у форматі "вільного мікрофона" виступати і проводити свій мітинг.

"Під Кабінетом Міністрів ми будемо вимагати від уряду вжити заходів. Кабінет Міністрів може терміново розробити і внести законопроєкти, які вирішать долю спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Ці законопроєкти можуть внести зміни і до закону про ринковий нагляд, звільнивши нас від повинності мати первинну документацію, якої апріорі немає у мікропідприємців", - зазначили організатори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський ініціював створення ради зі сприяння розвитку малого підприємництва

Локдаун - це смерть для бізнесу: ФОПи протестують на Майдані проти карантину для підприємців 01
Локдаун - це смерть для бізнесу: ФОПи протестують на Майдані проти карантину для підприємців 02
Локдаун - це смерть для бізнесу: ФОПи протестують на Майдані проти карантину для підприємців 03
Локдаун - це смерть для бізнесу: ФОПи протестують на Майдані проти карантину для підприємців 04
Локдаун - це смерть для бізнесу: ФОПи протестують на Майдані проти карантину для підприємців 05
Локдаун - це смерть для бізнесу: ФОПи протестують на Майдані проти карантину для підприємців 06
Локдаун - це смерть для бізнесу: ФОПи протестують на Майдані проти карантину для підприємців 07
Локдаун - це смерть для бізнесу: ФОПи протестують на Майдані проти карантину для підприємців 08
Локдаун - це смерть для бізнесу: ФОПи протестують на Майдані проти карантину для підприємців 09
Локдаун - це смерть для бізнесу: ФОПи протестують на Майдані проти карантину для підприємців 10
Локдаун - це смерть для бізнесу: ФОПи протестують на Майдані проти карантину для підприємців 11
Локдаун - це смерть для бізнесу: ФОПи протестують на Майдані проти карантину для підприємців 12
Локдаун - це смерть для бізнесу: ФОПи протестують на Майдані проти карантину для підприємців 13
Локдаун - це смерть для бізнесу: ФОПи протестують на Майдані проти карантину для підприємців 14
Локдаун - це смерть для бізнесу: ФОПи протестують на Майдані проти карантину для підприємців 15
Локдаун - це смерть для бізнесу: ФОПи протестують на Майдані проти карантину для підприємців 16
Локдаун - це смерть для бізнесу: ФОПи протестують на Майдані проти карантину для підприємців 17
Локдаун - це смерть для бізнесу: ФОПи протестують на Майдані проти карантину для підприємців 18
Локдаун - це смерть для бізнесу: ФОПи протестують на Майдані проти карантину для підприємців 19
Локдаун - це смерть для бізнесу: ФОПи протестують на Майдані проти карантину для підприємців 20
Локдаун - це смерть для бізнесу: ФОПи протестують на Майдані проти карантину для підприємців 21
Локдаун - це смерть для бізнесу: ФОПи протестують на Майдані проти карантину для підприємців 22
Локдаун - це смерть для бізнесу: ФОПи протестують на Майдані проти карантину для підприємців 23
Локдаун - це смерть для бізнесу: ФОПи протестують на Майдані проти карантину для підприємців 24
Локдаун - це смерть для бізнесу: ФОПи протестують на Майдані проти карантину для підприємців 25
Локдаун - це смерть для бізнесу: ФОПи протестують на Майдані проти карантину для підприємців 26
Локдаун - це смерть для бізнесу: ФОПи протестують на Майдані проти карантину для підприємців 27
Локдаун - це смерть для бізнесу: ФОПи протестують на Майдані проти карантину для підприємців 28
Локдаун - це смерть для бізнесу: ФОПи протестують на Майдані проти карантину для підприємців 29
Локдаун - це смерть для бізнесу: ФОПи протестують на Майдані проти карантину для підприємців 30


Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • игорь полковник
    Опять базарников согнали.Нет пусть люди передохнут из за ваших базаров и рыгаловок.Вы бы зедебилы вакцинации требовали от своего нелоха,безопасной вакциной,тогда никаких лохдаун бы и не было!! Весь мир летом откроется и будет нормально жить,а вы так и будете палками махать и в коридорах доходить.
  • Денис Иванов 85264b72
    Мені так подобаються ті фопи. А вони виконували вимоги карантину? Наприклад я ніде в невеликих магазинах не бачив, щоб не обслуговували людей без масок, хоча на вході висить попередження. Я мовчу, що ніхто з самих ФОПовців їх не використовую при роботі. Але людям це не пояснити, якщо вони не перехворіли в важкій чи в середній формі. Їм здається що це фігня. А зато поорати, що ви нас вбиваєте локдауном вони можуть.
  • Bogdan_
    та шо вы начинаете!? Хуже не будет! Давайте введём локдаун по-приколу. А если шо, вы его снесёте.
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