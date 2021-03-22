"Локдаун - це смерть для бізнесу": ФОПи протестують на Майдані проти карантину для підприємців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
На акції присутні близько 300 осіб.
Зокрема, за словами організаторів, вони планують з Майдану піти до КМДА, щоб висловити невдоволення меру Віталію Кличку.
Далі учасники протесту планують піти до Офісу Президента і висловити "невдоволення в частині знищення мікропідприємництва", а під Кабміном вони будуть у форматі "вільного мікрофона" виступати і проводити свій мітинг.
"Під Кабінетом Міністрів ми будемо вимагати від уряду вжити заходів. Кабінет Міністрів може терміново розробити і внести законопроєкти, які вирішать долю спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Ці законопроєкти можуть внести зміни і до закону про ринковий нагляд, звільнивши нас від повинності мати первинну документацію, якої апріорі немає у мікропідприємців", - зазначили організатори.