За добу в ЗСУ зареєстровано 69 нових випадків захворювання COVID-19, 12 осіб госпіталізовано
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Станом на 10.00 22 березня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 2 125 осіб.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.
Усього за час пандемії одужали 17 320 осіб, летальних випадків 52.
На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 586 осіб.
За минулу добу зареєстровано 69 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Із них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 12 осіб.
Від початку прищеплювальної кампанії в Збройних Силах України 13 102 особи отримали 1 дозу вакцини. Із них 1 808 військові медики.
За минулу добу від COVID-19 вакцинувалися 1 275 осіб.