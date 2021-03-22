За добу в ЗСУ зареєстровано 69 нових випадків захворювання COVID-19, 12 осіб госпіталізовано

Станом на 10.00 22 березня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 2 125 осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.

Усього за час пандемії одужали 17 320 осіб, летальних випадків 52.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 586 осіб.

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За минулу добу зареєстровано 69 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Із них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 12 осіб.

Від початку прищеплювальної кампанії в Збройних Силах України 13 102 особи отримали 1 дозу вакцини. Із них 1 808 військові медики.

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За минулу добу від COVID-19 вакцинувалися 1 275 осіб.