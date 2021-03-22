Позачергове засідання Ради може відбутися 25 березня, - нардеп "Голосу" Железняк

Позачергове засідання парламенту в зв'язку з протестом і погромами під Офісом Президента на вихідних може відбутися в четвер, 25 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Telegram повідомив глава парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Щодо позачергового засідання. З огляду на, що на сайті Ради висить офіційне повідомлення, що спікер полетів з робочим візитом, то поки говорять про четвер (25/03)", - написав він.

Також Железняк додав, що вважає великою дурістю збирати позачергове засідання ВР,

"Сподіваюся вистачить мудрості хоча б ще пару корисних законопроєктів для країни поставити, а не тільки політику", - додав нардеп.

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Як повідомлялося, напередодні ввечері на вулиці Банковій в Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. При цьому присутні на акцію розбили скло дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн. В результаті фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участю силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом Президента України.

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