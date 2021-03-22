Євросоюз затвердив нові санкції проти РФ через порушення прав людини, - Йозвяк

Європейський Союз затвердив санкції проти Росії, Китаю, Північної Кореї через порушення прав людини.

Про це в Twitter повідомляє брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Санкції ЄС щодо прав людини вже прийняті. 11 осіб і 4 суб'єкти з Китаю, Росії, Еритреї, Північної Кореї, Південного Судану та Лівії", - йдеться в повідомленні.

За даними Йозвяка, імена будуть опубліковані в офіційному журналі сьогодні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Євросоюзі узгодили введення санкцій проти двох росіян через "чистки геїв" у Чечні.

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