Євросоюз затвердив нові санкції проти РФ через порушення прав людини, - Йозвяк
3 4399
Європейський Союз затвердив санкції проти Росії, Китаю, Північної Кореї через порушення прав людини.
Про це в Twitter повідомляє брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.
"Санкції ЄС щодо прав людини вже прийняті. 11 осіб і 4 суб'єкти з Китаю, Росії, Еритреї, Північної Кореї, Південного Судану та Лівії", - йдеться в повідомленні.
За даними Йозвяка, імена будуть опубліковані в офіційному журналі сьогодні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Євросоюзі узгодили введення санкцій проти двох росіян через "чистки геїв" у Чечні.