Уряд планує відновити карантинні виплати підприємцям із "червоної" зони, - Шмигаль
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Кабмін планує відновити виплати підприємцям, які були змушені припинити свою діяльність через введення червоного рівня епідемічної небезпеки в їхньому населеному пунктів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами глави уряду, держава підтримає людей у період жорсткого карантину в регіонах.
"Доручив Мінекономіки спільно з Мінфіном, Мінсоцполітики, Мінрегіоном, із залученням органів місцевого самоврядування розробити алгоритм відшкодування втрат людям, які були змушені припинити свою діяльність через введення червоного рівня епідемічної небезпеки в їхньому населеному пункті", - йдеться в повідомленні.