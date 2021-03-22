Закарпатського суддю, який вимагав 15 тис. грн, засудили до 5 років позбавлення волі, - ВАКС

Суддя Міжгірського райсуду Закарпатської області, який вимагав та отримав 15 тис. грн за винесення "потрібного рішення", засуджений до 5 років позбавлення волі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Антикорупційного суду.

У понеділок, 22 березня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду винесла вирок у справі за обвинуваченням судді Міжгірського районного суду Закарпатської області у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

ВАКС визнав винним суддю в скоєнні зазначеного кримінального злочину і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років із позбавленням права обіймати посаду судді на строк 3 роки з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 168 160 гривень, залишено без змін до вступу вироку в законну силу.

Нагадаємо, що суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області звинувачувався в тому, що він просив і отримав 15 тис. грн за винесення рішення на користь позивача у цивільній справі про стягнення боргу за невиконані роботи. Суддя був викритий одразу після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

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