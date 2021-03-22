В Україні домінують важкі і дуже важкі форми COVID-19, - лікарка-інфекціоністка Голубовська
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На сьогодні у пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19, критично домінують важкі і дуже важкі форми захворювання.
Про це на своїй сторінці в Facebook написала провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська, передає Цензор.НЕТ.
"Це ж треба ... рік минув ... Важкі форми тоді не домінували, ми госпіталізували практично всіх, включаючи тих, хто зараз не підлягає госпіталізації ...", - написала вона.
Голубовська підкреслила, що зараз критично домінують важкі і дуже важкі хворі.
"Тоді ми навіть уявити не могли, що на нас чекає через рік, хоча в Італії, а потім в Іспанії вже тоді почався колапс систем охорони здоров'я ...", - додала лікарка.
Нагадаємо, за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 554 тис. 256 осіб, видужали - 1 млн 260 тис. 842, померли - 30 тис. 098.