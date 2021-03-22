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В Україні домінують важкі і дуже важкі форми COVID-19, - лікарка-інфекціоністка Голубовська

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В Україні домінують важкі і дуже важкі форми COVID-19, - лікарка-інфекціоністка Голубовська
На сьогодні у пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19, критично домінують важкі і дуже важкі форми захворювання.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська, передає Цензор.НЕТ.

"Це ж треба ... рік минув ... Важкі форми тоді не домінували, ми госпіталізували практично всіх, включаючи тих, хто зараз не підлягає госпіталізації ...", - написала вона.

Голубовська підкреслила, що зараз критично домінують важкі і дуже важкі хворі.

"Тоді ми навіть уявити не могли, що на нас чекає через рік, хоча в Італії, а потім в Іспанії вже тоді почався колапс систем охорони здоров'я ...", - додала лікарка.

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Нагадаємо, за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 554 тис. 256 осіб, видужали - 1 млн 260 тис. 842, померли - 30 тис. 098.

В Україні домінують важкі і дуже важкі форми COVID-19, - лікарка-інфекціоністка Голубовська 01
В Україні домінують важкі і дуже важкі форми COVID-19, - лікарка-інфекціоністка Голубовська 02

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • U.L. Carst
    Ну дык. Проголосовал за клоуна? Смейся. Смейся и подыхай.

    А тяжелые формы заболевания доминируют исключительно потому, что легкие у нас не фиксируются. Нет возможности обратиться к врачу, нет тестов, а если вдруг есть - это не тесты, а российское говно. Члюди болеют, и либо выкарабкиваются сами, либо попадают в больницы уже в тяжелом состоянии. Либо умирают. Реальная смертность от ковида намного выше официальной, как и реальная заболеваемость.
  • 5 копійок
    Дуже дякуємо чемпіону!
  • Senator S 01a656ec
    Свиняче-курячий грипп эта тетенька вылечила самой первой в Мире...
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