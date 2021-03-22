Захворюваність на грип та ГРВІ в Києві перевищила епідпоріг на 22,2%, - Поворозник
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
За його словами, загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 48,7% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 8 631 (зростання на 31,8%), дорослих – 18 539 особи (зростання на 58,2%).
"У структурі захворюваності діти становлять 31,8%, а на попередньому тижні – 35,8%. 52,6% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність зросла на 38,8% – зареєстровано 4541 випадок", – розповів Микола Поворозник.
Він зазначив, що до медичних закладів за 10-й тиждень госпіталізовано 1864 осіб, із них 74 – діти.
"Зростання захворюваності на грип та ГРВІ також відіграло важливу роль у зростанні госпіталізації хворих до комунальних лікарень. Адже усі хворі з ознаками вірусного захворювання автоматично стають пацієнтами з підозрою на захворювання на коронавірус. Більше того, у частини хворих таки підтверджується коронавірус. Тому заклик берегти себе і своїх рідних залишається актуальним. І пам’ятайте: при перших ознаках хвороби не займайтеся самолікуванням та звертайтеся до лікарів. Бережіть себе!" – закликав Микола Поворозник.