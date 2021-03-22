Кабмін передасть місцевій владі повноваження обмежувати роботу транспорту в "червоних" зонах, - ЗМІ

Кабінет Міністрів України планує передати місцевій владі повноваження щодо функціонування транспорту в "червоних" зонах епідемічної небезпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в уряді.

"Повноваження щодо транспорту планується передати місцевій владі", - повідомило джерело в уряді.

За словами співрозмовника, засідання Кабміну з цього питання планується провести в понеділок, 22 березня.

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