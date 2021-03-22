Шахраї обдурили 55 тис. вкладників на 150 млн грн за допомогою фінансової піраміди, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Встановлено, що схему організували четверо чоловіків у віці від 26-ти до 43-х років. Фігуранти створили власний сайт, де пропонували вкладникам отримувати пасивний дохід від інвестування в бізнес, пов'язаний із продажем електротехніки та роботою таксі.
Для інвестування громадяни купували сертифікати вартістю від трьохсот до 300 тис. гривень. Організатори обіцяли щоденний прибуток (понад 350% річних) від вартості сертифікатів у вигляді внутрішньої валюти. Внутрішню валюту фігуранти пропонували конвертувати в криптовалюту, однак через технічні характеристики сайту вивести прибуток було неможливо. Крім цього, ціна на криптовалюту була нижчою в понад 100 разів від тієї, яку відзначали організатори.
У шахрайську фінансову піраміду інвестували гроші понад 55 тис. громадян. За попередніми даними, сума збитків становить понад 150 млн гривень.
Працівники поліції провели одинадцять обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів. Обшуки одночасно проходили в Київській, Черкаській областях і в столиці.
У результаті вилучено серверне обладнання, комп'ютерну техніку, гроші, банківські картки, чеки про купівлю іноземної валюти, подарункові сертифікати фінансової піраміди, чорнові записи, мобільні телефони.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.