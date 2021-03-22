"Це показує немудрість і незрілість чинної влади", - в "Голосі" проти проведення позачергового засідання Ради щодо подій під ОП

Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк вважає недоцільною ініціативу народних депутатів з фракції "Слуга народу" про проведення позачергового засідання Верховної Ради у зв'язку з подіями у Офісу президента 20 березня.

Про це він заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Скликання позачергового засідання саме з кейсу подій, які відбулися в суботу на Банковій, чесно кажучи, показує немудрість і незрілість чинної влади. Я не розумію, чому, коли відбувалися жахливі події на сході (України - Ред.), позачергове засідання ніхто не скликав. Коли у нас були відкриті кейси корупції в чинній владі, коли у нас були проблеми, в тому числі з судовою системою, проти якої і вийшла більшість протестувальників, ніхто позачергове засідання не скликав. Воно не скликається і в зв'язку зі збільшенням захворювань на коронавірус, і для прийняття податкових пільг або рішень про підтримку бізнесу", - сказав Железняк.

За його словами, ініціатива про скликання позачергового засідання парламенту видається "бажанням отримати якісь ефемерні політичні бали та ще більше нагнітає ситуацію".

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Глава фракції вважає, що позачергове засідання варто скликати для розгляду тільки одного питання - судової реформи.

"Це буде здорова, доросла, мудра відповідь на ту ситуацію, яку ми спостерігаємо вже другий день", - зазначив Железняк.

Він підкреслив, що скликання під час карантину позачергового засідання з усіх інших питань, особливо для того, щоб засудити суботні події, є немудрим.

"Сподіваюся, що чинна влада відмовиться від цієї ініціативи", - резюмував Железняк.

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

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