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"Це показує немудрість і незрілість чинної влади", - в "Голосі" проти проведення позачергового засідання Ради щодо подій під ОП

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"Це показує немудрість і незрілість чинної влади", - в "Голосі" проти проведення позачергового засідання Ради щодо подій під ОП
Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк вважає недоцільною ініціативу народних депутатів з фракції "Слуга народу" про проведення позачергового засідання Верховної Ради у зв'язку з подіями у Офісу президента 20 березня.

Про це він заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Скликання позачергового засідання саме з кейсу подій, які відбулися в суботу на Банковій, чесно кажучи, показує немудрість і незрілість чинної влади. Я не розумію, чому, коли відбувалися жахливі події на сході (України - Ред.), позачергове засідання ніхто не скликав. Коли у нас були відкриті кейси корупції в чинній владі, коли у нас були проблеми, в тому числі з судовою системою, проти якої і вийшла більшість протестувальників, ніхто позачергове засідання не скликав. Воно не скликається і в зв'язку зі збільшенням захворювань на коронавірус, і для прийняття податкових пільг або рішень про підтримку бізнесу", - сказав Железняк.

За його словами, ініціатива про скликання позачергового засідання парламенту видається "бажанням отримати якісь ефемерні політичні бали та ще більше нагнітає ситуацію".

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Глава фракції вважає, що позачергове засідання варто скликати для розгляду тільки одного питання - судової реформи.

"Це буде здорова, доросла, мудра відповідь на ту ситуацію, яку ми спостерігаємо вже другий день", - зазначив Железняк.

Він підкреслив, що скликання під час карантину позачергового засідання з усіх інших питань, особливо для того, щоб засудити суботні події, є немудрим.

"Сподіваюся, що чинна влада відмовиться від цієї ініціативи", - резюмував Железняк.

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

Також читайте: Будемо ініціювати проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо вчорашніх подій під ОПУ, - заява фракції "СН"

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Nataliia Radchenko
    Гнев и манипуляции: о подожженном гербе, президенте-«лохе», Авакове и нашем белом пальто

    Татьяна Николаенко . Букви.

    "Гнев - эмоция плохо контролируется, особенно если его альтернатива только разочарование и депрессия.
    Можно долго писать посты о маргинализации Стерненко и тех, кто его поддерживает, вчерашними действиями, если не обращать внимание на контекст, в котором это происходит.
    https://bykvu.com/ua/mysli/diakuiu-za-vyrok-iak-sternenko-otrymav-7-rokiv-v-iaznytsi-za-vymahannia-300-hrn/ Стерненко получил приговор по делу, где главного свидетеля суд даже в глаза не видел.
    https://bykvu.com/ua/mysli/advokat-antonenka-stanislav-kulyk-natspolitsiia-ne-vidpratsiuvala-vsi-versii-vbyvstva-sheremeta/ В СИЗО 15 месяцев уже находится Андрей Антоненко , которого виновным без суда и следствия сделали президент, генпрокурор и министр внутренних дел. За более чем год власть не показала обществу ни одного убедительного доказательства, кроме полуразобранной подаренной мины и экспертизы походки,

    Зато заместителю Офиса президента Татарову, которого подозревают в коррупции, https://bykvu.com/ua/mysli/zberehty-tatarova-iak-prokuratura-i-sudy-riatuiut-zastupnyka-holovy-ofisu-prezydenta/ даже подозрение не удается вручить.
    У нас на прошлой неделе https://bykvu.com/ua/mysli/khto-taka-suddia-tsarevych-i-chomu-rishennia-verkhovnoho-sudu-po-nii-zvuchyt-iak-vyrok-suddivstvu/ отменили указ об увольнении судьи Оксаны Царевич , которая не только выносила решение против оппонентов президента Януковича, за что Украину потом выплачивала компенсации по искам в ЕСПЧ, она делала виновными людей, которых и на месте преступления не было. И решением Верховного суда это признано нормальным.
    А еще у нас есть Сергей Вовк и Павел Вовк, чьи имена уже сами воспринимаются как приговор суду и судебной системе. И еще у нас есть ОАСК.
    Да, боже, у нас даже президент в контрах с Конституционным Судом. И когда ему кричат: «Эй, ваше решение относительно суда выглядит не очень законным», его выходят защищать сотни инфлюенсеров, которые уверяют, что это все божья роса.........
    Когда у Арсена Борисовича были мирные отношения с Петром Алексеевичем, то и митинги не выходили за пределы допустимого (которое часто определялось обычной клеткой). Но, как только эти отношения давали маленькую трещину, то и ситуация сразу выходила из-под контроля. Так было со всеми протестами и прорывами во главе с Михеилом Саакашвили в 2017 году.

    ......
    Полиция в огромном количестве просидела во дворах правительственного квартала, но так и не спасла Офис президента от неканонического слова «Лох». Чтобы президент не забывал от кого зависит его спокойное пребывание в теплой ванне на четвертом этаже, пока мы будем спорить серого или бежевого оттенка таки наше «белое пальто» сегодня."

    Від себе скажу - ГОЛОС, ви партія Украіни чиі партія олігарха Пінчука? Оліграха, котрий точно є чатиною олігахічної мафії що жре Україну.
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  • Дід Трохим
    А когда будет внеочередная сессия по Белингкету и Оману?
  • Враг рода человеческого 666
    Главный вопрос на повестке дня - увеличение закупок бронепамперсов для "навелычнишого"
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