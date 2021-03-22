"Це показує немудрість і незрілість чинної влади", - в "Голосі" проти проведення позачергового засідання Ради щодо подій під ОП
Про це він заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Скликання позачергового засідання саме з кейсу подій, які відбулися в суботу на Банковій, чесно кажучи, показує немудрість і незрілість чинної влади. Я не розумію, чому, коли відбувалися жахливі події на сході (України - Ред.), позачергове засідання ніхто не скликав. Коли у нас були відкриті кейси корупції в чинній владі, коли у нас були проблеми, в тому числі з судовою системою, проти якої і вийшла більшість протестувальників, ніхто позачергове засідання не скликав. Воно не скликається і в зв'язку зі збільшенням захворювань на коронавірус, і для прийняття податкових пільг або рішень про підтримку бізнесу", - сказав Железняк.
За його словами, ініціатива про скликання позачергового засідання парламенту видається "бажанням отримати якісь ефемерні політичні бали та ще більше нагнітає ситуацію".
Глава фракції вважає, що позачергове засідання варто скликати для розгляду тільки одного питання - судової реформи.
"Це буде здорова, доросла, мудра відповідь на ту ситуацію, яку ми спостерігаємо вже другий день", - зазначив Железняк.
Він підкреслив, що скликання під час карантину позачергового засідання з усіх інших питань, особливо для того, щоб засудити суботні події, є немудрим.
"Сподіваюся, що чинна влада відмовиться від цієї ініціативи", - резюмував Железняк.
Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.
За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.