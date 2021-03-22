Протест ФОПів у центрі Києва: на Грушевського орієнтовно до 15:00 обмежили рух
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У Києві на Грушевського обмежили проїзд в обох напрямках у зв'язку з масовими акціями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Telegram.
"Рух по вулиці Грушевського обмежений в обох напрямках (від вулиці Шовковичної до Петровської алеї) у зв'язку з проведенням масової акції. Орієнтовно до 15:00", - сказано в повідомленні.
Зазначають, що в даний час проїзд відкритий тільки для громадського транспорту.