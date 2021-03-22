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Протест ФОПів у центрі Києва: на Грушевського орієнтовно до 15:00 обмежили рух

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Протест ФОПів у центрі Києва: на Грушевського орієнтовно до 15:00 обмежили рух
У Києві на Грушевського обмежили проїзд в обох напрямках у зв'язку з масовими акціями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Telegram.

"Рух по вулиці Грушевського обмежений в обох напрямках (від вулиці Шовковичної до Петровської алеї) у зв'язку з проведенням масової акції. Орієнтовно до 15:00", - сказано в повідомленні.

Зазначають, що в даний час проїзд відкритий тільки для громадського транспорту.

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Протест ФОПів у центрі Києва: на Грушевського орієнтовно до 15:00 обмежили рух 01

Топ коментарі

  • Стрелок
    Протест ФОПов в центре Киева: на Грушевского ориентировочно до 15:00 ограничили движение - Цензор.НЕТ 7569
  • Стрелок
    неблагодарные!
    о вас же заботится родное правительство и лично господин величайший!
    одумайтесь!
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Тут я с Муждабаевым согласен всецело.
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