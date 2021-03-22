У Раді зареєстрували законопроєкт про санкційну політику, - "слуга народу" Ясько

Члени міжфракційного об'єднання "Україна 603,7" розробили і зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт про санкційну політику.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила нардепка "Слуги народу" Єлизавета Ясько.

"Одна з ініціатив (міжфракційного об'єднання "Україна 603,7". - Ред.) стосується санкційної політики ... Ми зареєстрували законопроєкт і більшість депутатів, які входять до нашого міжфракційного об'єднання підписали і підтримали його, ми чекаємо зараз висновок експертних груп. Ми працювали над ним, консультуючись з міжнародним співтовариством, і Міністерством закордонних справ України, і РНБО", - зазначила парламентарійка.

За її словами, цей законопроєкт пропонує створити нову філософію санкційної політики, яка є інструментом захисту національних інтересів. Автори пропонують розділити режим санкцій на два блоки - національний і міжнародний, а також визначити конкретні таймлайни розгляду подання про включення до списку санкцій і встановити відповідальність за порушення.

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"Головне - ми створюємо аналітичне бюро, яке займається моніторингом, і створюється Єдиний державний реєстр, якого на сьогоднішній день немає в Україні", - уточнила Ясько.