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Я підтримую формулювання Байдена, - Шмигаль про "Путіна-вбивцю"

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Я підтримую формулювання Байдена, - Шмигаль про "Путіна-вбивцю"
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтримує висловлювання президента США Джо Байдена про те, що президент РФ Володимир Путін є вбивцею.

Про це Шмигаль заявив в інтерв'ю Handelsblatt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Геополітична ситуація наразі не проста. Коронавірусна криза це тільки підсилює. Відповідно емоційними є настрої. Але з огляду на те, що Україна змушена вже сьомий рік поспіль протистояти російській агресії, внаслідок якої загинули більше 10 тисяч людей, я можу лише сказати: Я підтримую такі формулювання Джо Байдена", - зазначив Шмигаль.

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При цьому прем'єр зазначив, що не вважає подібний вислів недоречними.

"Ні, згадайте візит Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля до Москви. Тоді Європа ще раз побачила справжнє обличчя Москви, як Росія ставиться до Європи та решти світу. Це повинно вплинути на ставлення цивілізованого світу, наприклад країн Групи Семи, до Росії", - зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, раніше Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". У свою чергу Путін відповів: "Хто обзивається, той так і сам називається".

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
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    Вездеход шведский, комбинезон канадский, ботинки австралийские, убийца российский..

    Я підтримую формулювання Байдена, - Шмигаль про "Путіна-вбивцю" - Цензор.НЕТ 6266
  • Валерия Ларченко b661826f
    Ахахаха))))уже шмыгаль "поддержал"...сцикливая зеблоха на кривых ножках,ты где?
  • Ksenia VB
    зеленський до цього часу не знає, хто на нас напав
    був в зоні колобойових дій і питав в бійців чому йде війна.
    тупе, ссикливе і обмежене руцкім міром..
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