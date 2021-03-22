Президент ЄБРР Рено-Бассо зустрінеться із Зеленським і Шмигалем

Президент Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо 22 і 23 березня перебуватиме з візитом в Україні та візьме участь у зустрічах на високому рівні.

Про це йдеться в пресрелізі банку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Під час свого візиту Рено-Бассо зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, представниками урядових та ділових кіл. Обговорення буде зосереджено на реформах, необхідних для здійснення інвестицій ЄБРР та іншими інвесторами, а також на відновленні після пандемії COVID-19.

Цього року ЄБРР прогнозує відновлення української економіки на рівні 3%, проте воно значною мірою буде залежати від розвитку пандемії і прогресу реформ. У Києві Рено-Бассо також виступить під час віртуального впровадження Національної економічної стратегії України-2030.

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Україна є одним із трьох основних напрямків інвестиційної діяльності ЄБРР. Тільки за останні два роки банк виділив 2 млрд євро на підтримку економіки країни. Інвестиції поєднуються з підтримкою політики, яка сприяє боротьбі з корупцією, належному управлінню державними підприємствами, структурним реформам і формуванню більш прозорого ділового середовища.

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