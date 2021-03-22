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"Не 8 тисяч, а середня зарплата": радник голови ОП Милованов розповів про розмір допомоги підприємцям у "червоній" зоні

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"Не 8 тисяч, а середня зарплата": радник голови ОП Милованов розповів про розмір допомоги підприємцям у "червоній" зоні
Радник голови ОП Тимофій Милованов розповів, як буде працювати програма підтримки підприємців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Місцева влада там, де закривають на карантин у зв'язку з переходом у червону зону, повинна розробити пакет підтримки і надати, показати його центральній владі. Тоді центральна влада додасть до тих коштів, які готова надати місцева влада, ще 100%. Таким чином намагаємося всі разом допомогти, місцева і центральна влада навпіл, 100% + 100%. Це і відповідь, де взяти гроші: разом, я думаю, буде легше знайти кошти, ніж політично вибирати одну сторону, яка повинна підтримати всіх", - пояснив радник голови ОП.

Також Милованов уточнив інформацію про розмір допомоги підприємцям.

"Там не 8 тисяч, а середня зарплата. Повинно бути в рамках середньої зарплати в регіоні, тому що допомога повинна бути адаптована до середньої зарплати, рівню цін у конкретних містах. Хтось може навіть отримати більше, ніж у Києві, таке теж можливо. Є регіони, де просто складна фінансова ситуація, вони тоді звертаються до центральної влади, і вона буде вирішувати і робити винятки. Але має бути звернення, що вибачте, у нас не виходить, немає грошей. тоді центральна влада зможе допомогти. Якщо ви пам'ятаєте, коли видавалися ці 8 тисяч гривень, це робилося ще до локдауну. Механізм видачі через "Дію" і Пенсійний фонд працює. Одна з вимог програми, до речі, щоб виплати були через "Дію", тому що це дозволяє домогтися прозорості, швидкості та унеможливити зловживання", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд планує відновити карантинні виплати підприємцям із "червоної" зони.

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Топ коментарі

  • olele
    «Всі читають книжки. Вважається, що всі читають. Це модно. Це корисно. Це для освіти і розвитку. Про це пишуть у соцмережах. Влаштовують флешмоби. Розповідають про великих людей, які читають по 300 книг на рік. Мені читати книжки нудно.
    Цей текст для тих, хто книжки не читає. Я один із вас. Я науковець. Я постійно навчаюсь. Я створюю нові наукові статті і освітні курси. Я розвиваю бізнес. Я вважаю освіту найважливішою метою для кожної людини. Але я книжок не читаю і іншим не раджу.
    Книжки - це развлєкуха, а не освіта. Сьогодні мені подобається інша развлєкуха - серіали та кіно, подорожі та ресторани. А також танці та клуби. Так, інколи я читаю книжки, але тільки для развлєкухи. Серйозні книжки. Для фану» - Мілованов-дєбіл (с)
  • Олександр Дніпро
    "Не 8 тисяч, а середня зарплата": радник голови ОП Милованов розповів про розмір допомоги підприємцям у "червоній" зоні - Цензор.НЕТ 7931
  • Vlad Dre
    а среднею зарплату члена наблюдательного совета в государственной компании получить не судьба?
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