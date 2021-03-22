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Оцінку пошкодженої після акції на підтримку Стерненка будівлі ОП проводило Держуправління справами, - пресслужба президента

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Оцінку пошкодженої після акції на підтримку Стерненка будівлі ОП проводило Держуправління справами, - пресслужба президента
Пошкодження будівлі Офісу президента, заподіяні під час акції протесту на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка 20 березня, оцінили орієнтовно в два мільйони гривень за висновком Державного управління справами.

Про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі Офісу президента України, передає Цензор.НЕТ.

"Державне управління справами – це була їхня експертна оцінка і вони звертались до фахівців", – заявили в пресслужбі.

Роботи з відновлення розпочались у неділю. Утім, в Офісі президента не можуть зорієнтувати, скільки часу знадобиться, щоб все завершити.

"Частково вже почались. Там демонтували двері, в яких скло було розбите. Відмивають ці двері. Сьогодні фасад потребує ще досить серйозної роботи", – розповіли Радіо Свобода в ОПУ.

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Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Стрелок
    а это фото чувака которого пропустили в здание, выпустили (провели) на крышу где он благополучно и поджег фаер.
    Оценку поврежденного после акции в поддержку Стерненко здания ОП проводило Госуправление делами, - пресс-служба президента - Цензор.НЕТ 2442
  • Garry Grant
    Мне понравилось "ДУСя общалась со специалистами". Какими? По распилу?
  • Garry Grant
    Тогда непонятно почему 2 млн. У таких оценщиков должно быть 4млн.
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