Оцінку пошкодженої після акції на підтримку Стерненка будівлі ОП проводило Держуправління справами, - пресслужба президента
Про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі Офісу президента України, передає Цензор.НЕТ.
"Державне управління справами – це була їхня експертна оцінка і вони звертались до фахівців", – заявили в пресслужбі.
Роботи з відновлення розпочались у неділю. Утім, в Офісі президента не можуть зорієнтувати, скільки часу знадобиться, щоб все завершити.
"Частково вже почались. Там демонтували двері, в яких скло було розбите. Відмивають ці двері. Сьогодні фасад потребує ще досить серйозної роботи", – розповіли Радіо Свобода в ОПУ.
Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.
За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.