Оцінку пошкодженої після акції на підтримку Стерненка будівлі ОП проводило Держуправління справами, - пресслужба президента

Пошкодження будівлі Офісу президента, заподіяні під час акції протесту на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка 20 березня, оцінили орієнтовно в два мільйони гривень за висновком Державного управління справами.

Про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі Офісу президента України, передає Цензор.НЕТ.

"Державне управління справами – це була їхня експертна оцінка і вони звертались до фахівців", – заявили в пресслужбі.

Роботи з відновлення розпочались у неділю. Утім, в Офісі президента не можуть зорієнтувати, скільки часу знадобиться, щоб все завершити.

"Частково вже почались. Там демонтували двері, в яких скло було розбите. Відмивають ці двері. Сьогодні фасад потребує ще досить серйозної роботи", – розповіли Радіо Свобода в ОПУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клінінгові компанії готові відмити граніт на Банковій за 12 тис. грн і відновити двері за 30 тис. грн, а не за 2 млн, як сказали в ОП. ФОТО

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

Також читайте: Будемо ініціювати проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо вчорашніх подій під ОПУ, - заява фракції "СН"