Верховна Рада винесла на громадське обговорення законопроєкт про місцевий референдум.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Як повідомляють, на підставі розпорядження голови Верховної Ради України від 13 січня 2020 №2, з метою підготовки узгоджених пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України з питань народовладдя і прямої демократії, була створена Робоча група з розробки проєктів законів із питань народовладдя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У регіонів Росії немає права на референдуми про самовизначення, а Крим - це виняток, - Пєсков

За результатами численних засідань цієї Робочої групи, після детального обговорення і жвавих дискусій її учасниками було прийнято і підготовлено представниками громадянського суспільства черговий законопроєкт у сфері народовладдя і прямої демократії - проєкт Закону про місцевий референдум.

Із метою врахування думки представників громадськості, перш за все органів місцевого самоврядування, територіальних громад, асоціацій органів місцевого самоврядування, цей законопроєкт оприлюднюється і виноситься для громадського обговорення.

Також читайте: "Слуга народу" під егідою Зеленського об'їде територіальні громади для обговорення законопроєкту про місцевий референдум, - Стефанчук

Із текстом законопроєкту кожен бажаючий може ознайомитися за посиланням.

Пропозиції та зауваження до законопроєкту приймаються в електронному вигляді.

Обговорення триватиме до 11 квітня 2021 року включно.