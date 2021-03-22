Україна може стати членом ЄС у проміжку від 5 до 10 років, - Шмигаль
Про це прем'єрміністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю Handelsblatt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.
"У боротьбі з корупцією або в питанні правосуддя повинні бути досягнуті європейські стандарти. Ми інтенсивно над цим працюємо. Ми також проводимо переговори з Брюсселем щодо Угоди про Спільний авіаційний простір і загальні стандарти енергетичного ринку. Перш за все, це стосується інтеграції Об'єднаної енергетичної системи України із загальноєвропейською енергосистемою ENTSO-E. Ми наближаємося до Європи крок за кроком", - наголосив він.
Крім цього, він зазначив, що Україна готова стати членом ЄС і прагне прискорити цей процес, оскільки багато українців віддали своє життя у війні з Росією за цю ідею.
"Нашим бажанням є в проміжку від 5 до 10 років стати членом ЄС. Це, звичайно, залежить не тільки від нас, а від 27 інших країн. Це ж стосується і НАТО. Україна прагне отримати членство в Північноатлантичному альянсі. Ми вже дуже тісно співпрацюємо з НАТО. Свідченням цього є заява генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, що "двері НАТО відкриті для України".