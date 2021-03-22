У Росії відмовилися порушувати кримінальну справу через отруєння Навального

Томська поліція відмовилася порушувати кримінальну справу через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Це випливає з листа місцевого лінійного відділу МВС, який зачитав суддя 235-го гарнізонного військового суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.



У цьому суді розглядається позов до слідчого Головного військового слідчого управління СК Росії, який незабаром після інциденту не став порушувати кримінальну справу за фактом інциденту. "Вислухавши думки сторін, суд визнав рішення ГВСУ законним і обґрунтованим, а скаргу ФБК - такою, що не підлягає задоволенню", - оголосив рішення суддя Андрій Толкаченко.

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У слідчому відомстві вказали, що передали заяву Навального в лінійне управління поліції, оскільки він потрапив до лікарні з борта літака. "В (листі - ред.) повідомляється, що за фактом госпіталізації від 20 серпня 2020 року в медустанову міста Томська Навального слідчим відділенням Томського лінійного відділу МВС Росії в період із 20 серпня 2020 року по 10 лютого 2021 року проведено перевірку", - повідомив Толкаченко .

За підсумками перевірки, випливає з документа, "10 лютого 2021 прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи з підстав, передбачених пунктом 1 частини 1 статті 24 КПК". У зазначеному пункті йдеться про відсутність події злочину.

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Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

2 лютого суд скасував умовний термін Навального у справі "Ів Роше" і замінив його на реальний у колонії загального режиму, але врахував термін домашнього арешту. Після цього провідні країни Заходу, в тому числі США, Німеччина, Франція і Великобританія, звернулися із закликом до російської влади звільнити його.

17 березня США ввели нові санкції проти Росії через отруєння Навального.