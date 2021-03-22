ЦНАП у Києві з 20 березня будуть надавати "тільки термінові послуги", - КМДА

Центри надання адміністративних послуг у Києві надаватимуть тільки термінові послуги. Таке рішення було прийнято у зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусної інфекції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це заявила директор Департаменту надання адміністративних послуг Наталія Шамрай.

"Для запобігання стрімкому поширенню коронавірусної хвороби було прийнято рішення тимчасово обмежити доступ до центрів надання адміністративних послуг. Із 20 березня в ЦНАП Києва надають тільки термінові послуги", - зазначила Шамрай.

За її словами, під час особистого візиту в ЦНАП можна отримати такі адміністративні послуги:

- видача готового паспорта громадянина України у формі ID-карти і закордонного паспорта;

- видача паспорта громадянина України при вклеюванні фотографії;

- повернення паспорта громадянина України (свідоцтва про народження, якщо подавався оригінал) у разі реєстрації місця проживання;

- видача готового дозволу на працевлаштування;

- комплексна послуга при народженні дитини: (прийом, видача):

- свідоцтво про народження дитини;

- отримання соціальної допомоги;

- реєстрація місця проживання дитини (якщо заявник наполягає);

- посвідчення багатодітної сім'ї (якщо заявник наполягає).

- дозвіл на працевлаштування іноземців та посвідку на проживання (обладнаний ящик для прийому пакета документів) можна подати через ящик для документів, розташований на вході в ЦНАП.

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