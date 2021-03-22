Тенденція хороша, введені епідобмеження дають результати, - голова Івано-Франківської ОДА про ситуацію з коронавірусом у регіоні
1 2946
Івано-Франківська область зараз залишається в "червоній" зоні. За останній тиждень рівень захворюваності COVID-19 у регіоні почав стабілізуватися.
Про це написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Тенденція хороша, але це не причина розслаблятися. Введені Кабінетом Міністрів України епідемічні обмеження дають результати. Строгий карантин - це один із методів стримати хворобу. Тому його потрібно дотримуватися. Без винятків!", - зазначив він.
Крім цього він нагадав, що іншим методом боротьби з COVID-19 є вакцинація.
"Вона активно проводиться на Прикарпатті. Але зробити щеплення всім і відразу неможливо. Відповідно, не варто думати, що якщо почалася вакцинація, то про карантин можна забути. Тільки спільними зусиллями можна боротися з COVID-19", - додав Бойчук.