Протест ФОПів у центрі Києва: поліція просить водіїв уникати поїздок у центральну частину міста. ФОТО
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Учасники акції протесту перебувають на Європейській площі й рухаються по колу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція Києва в Telegram.
"Уникайте поїздок по центральній частині міста і по вулицях: Хрещатик, Богдана Хмельницького, Грушевського, Михайлівська, Володимирський узвіз", - ідеться в повідомленні поліції.
Як повідомлялося раніше, в Києві проходить акція протесту ФОПів. Раніше активісти перекрили вулицю Грушевського.