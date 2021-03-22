Протест ФОПів у центрі Києва: поліція просить водіїв уникати поїздок у центральну частину міста. ФОТО

Учасники акції протесту перебувають на Європейській площі й рухаються по колу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція Києва в Telegram.

"Уникайте поїздок по центральній частині міста і по вулицях: Хрещатик, Богдана Хмельницького, Грушевського, Михайлівська, Володимирський узвіз", - ідеться в повідомленні поліції.

Як повідомлялося раніше, в Києві проходить акція протесту ФОПів. Раніше активісти перекрили вулицю Грушевського.

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