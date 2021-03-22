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Протест ФОПів у центрі Києва: поліція просить водіїв уникати поїздок у центральну частину міста. ФОТО

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Учасники акції протесту перебувають на Європейській площі й рухаються по колу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція Києва в Telegram.

"Уникайте поїздок по центральній частині міста і по вулицях: Хрещатик, Богдана Хмельницького, Грушевського, Михайлівська, Володимирський узвіз", - ідеться в повідомленні поліції.

Як повідомлялося раніше, в Києві проходить акція протесту ФОПів. Раніше активісти перекрили вулицю Грушевського.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протест ФОПів у центрі Києва: на Грушевського орієнтовно до 15:00 обмежили рух

Протест ФОПів у центрі Києва: поліція просить водіїв уникати поїздок у центральну частину міста 01
Протест ФОПів у центрі Києва: поліція просить водіїв уникати поїздок у центральну частину міста 02

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Чого бунтуєте? Все ж зешебісь, що хотіли то те і маєте!
  • Стрелок
    зеленский "пока" держится на таких дурачках как ты
  • Стрелок
    ошибки в первую очередь надо признавать! потом менять что то в башке! а уж потом исправлять!
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