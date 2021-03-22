Черкащина від сьогодні підсилює карантин, - голова ОДА Скічко

З понеділка, 22 березня, в Черкаській області посилюються карантинні обмеження.

Про це глава Черкаської ОДА Олександр Скічко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Звернувся сьогодні до голів РДА, ОТГ та керівників міст: ми маємо зробити все, щоб нам не довелося піти на локдаун. Тому доручив впровадити всі можливі превентивні заходи та діяти на випередження, поки ще є така змогу. Бо, якщо опинимося в "червоній зоні", як сьогодні Київ та Одеська область, – нам уже доведеться йти на інші умови", - зазначив Скічко.

Так, за словами глави ОДА, з сьогоднішнього дня в Черкаській області вводяться такі превентивні заходи:

У громадських закладах і транспорті буде посилено контроль за використанням засобів індивідуального захисту.

Просимо міста збільшити кількість громадського транспорту, який виходить на найбільш популярні маршрути, щоб його розвантажити.

Розширюємо кількість ліжкомісць – по області і по м. Черкаси.

Культмасові розважальні та інші заходи – під тимчасовою забороною.

Ресторани, кафе, бари, нічні заклади працюватимуть тільки до 23:00.

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"У цих питаннях усі ми – ОДА, місцеве самоврядування, громадськість, бізнес – в одному човні. Треба допомагати один одному. Оскільки найбільш складна ситуація по області зараз саме в Черкасах, особливу увагу приділимо можливості розгортання тут додаткових ліжкомісць. До 25 березня стежитимемо за дотриманням карантинних обмежень. Якщо будуть масові порушення, то доведеться йти на більш суворі міри. Усе – на моєму щоденному контролі. Але пам’ятайте: швидкість поширення епідемії – у руках кожного з нас", - підсумував Скічко.