Байден відмовився від переговорів із Путіним, - МЗС РФ

Американська сторона не підтримала пропозицію президента Росії Володимира Путіна про проведення розмови з Президентом США Джо Байденом 19 або 22 березня.

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС РФ, передає Цензор.НЕТ.

"З жалем констатуємо, що американська сторона не підтримала пропозицію Президента Росії В. В. Путіна про проведення розмови з Президентом США Дж.Байденом 19 або 22 березня ц.р. в форматі відеоконференції у відкритому режимі для обговорення двосторонніх проблем, що накопичилися, а також тематики стратегічної стабільності. Упущена ще одна можливість для пошуку виходу з тупика в російсько-американських відносинах, що виник з вини Вашингтона. Відповідальність за це цілком на США", - зазначили в російському зовнішньополітичному відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попереду велика робота. Необхідно проаналізувати відносини зі США і визначитися, - викликаний до Москви посол РФ Антонов

Як повідомлялося, раніше Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". У свою чергу Путін відповів: "Хто обзивається, той так і сам називається".