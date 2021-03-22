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Байден відмовився від переговорів із Путіним, - МЗС РФ

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Байден відмовився від переговорів із Путіним, - МЗС РФ
Американська сторона не підтримала пропозицію президента Росії Володимира Путіна про проведення розмови з Президентом США Джо Байденом 19 або 22 березня.

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС РФ, передає Цензор.НЕТ.

"З жалем констатуємо, що американська сторона не підтримала пропозицію Президента Росії В. В. Путіна про проведення розмови з Президентом США Дж.Байденом 19 або 22 березня ц.р. в форматі відеоконференції у відкритому режимі для обговорення двосторонніх проблем, що накопичилися, а також тематики стратегічної стабільності. Упущена ще одна можливість для пошуку виходу з тупика в російсько-американських відносинах, що виник з вини Вашингтона. Відповідальність за це цілком на США", - зазначили в російському зовнішньополітичному відомстві.

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Як повідомлялося, раніше Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". У свою чергу Путін відповів: "Хто обзивається, той так і сам називається".

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Leonidas 4503 5b487af2
    путю послали открытым текстом, но ему не вериться
  • Petrov Viktor
    Какие могут быть переговоры с чикатило или гитлером, только приговоры.
  • Владислав Васильченко
    Байден отказался от переговоров с Путиным, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 9086
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