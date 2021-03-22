Прихильники Стерненка анонсували чергову акцію під ОП: "Наступна зустріч - у день апеляції"

Активісти анонсували ще одну акцію біля стін Офісу Президента на підтримку Сергія Стерненка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють на сторінці Стерненка у Facebook.

"Дякуємо, що ви прийшли в суботу. Тільки сміливі можуть зламати систему. Це була чудова мирна акція - під Офісом Президента не було жодного постраждалого і жодної сутички... Наша наступна зустріч - у день апеляції. Київ, Банкова, Офіс Президента. Дата буде відома незабаром. Готуймося", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн. В результаті фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участі силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом Президента України.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу Президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали.

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