Розширення НАТО і санкції - єдине, що тримає Росію в рамках, - Шмигаль

Введені проти РФ санкції перешкодили поширенню подальшої агресії з боку РФ і дуже допомогли Україні.

Про це прем'єрміністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю Handelsblatt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Ми вважаємо, що санкції потрібно не тільки зберігати. У майбутньому вони повинні бути чіткими, ясними і насамперед жорсткішими", - зазначив Шмигаль.

Крім цього він додав, що санкції є ефективним важелем впливу на РФ, і вони можуть бути розширені.

"Російська Федерація повинна дотримуватися виконання міжнародно-правових зобов'язань і припинити агресію проти України. Зокрема, це стосується і порушення прав українських громадян в окупованому Криму і на Донбасі. Звичайно, санкції в цьому випадку також доречні й необхідні", - заявив Шмигаль.

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Також він поділився своїми очікуваннями від майбутнього обговорення міністрами закордонних справ ЄС стратегії і щодо Москви.

"Рішучий і єдиний сигнал щодо Москви. Єдність ЄС у питанні російської агресії підсилює також позицію ЄС як міжнародного гравця. Росія докладає багато зусиль, щоб розколоти цю єдність країн-членів, вбиваючи клин між ними... Якщо щось і є, що тримає Росію в рамках, то це розширення НАТО і санкції. Подивіться, Україна - незалежна держава в Європі. Росія напала на цю незалежну державу та окупувала її території. Це дуже небезпечний прецедент - для всієї Європи", - додав Шмигаль.