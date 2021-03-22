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Прокуратура АРК відкрила справу проти 23 російських артистів, які виступали в окупованому Криму. СПИСОК

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Прокуратура АРК відкрила справу проти 23 російських артистів, які виступали в окупованому Криму. СПИСОК
Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження щодо 23 російських артистів, яких звинувачують у незаконному в'їзді до окупованого Росією Криму.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії". За даними прокуратури, ці артисти виступили в окупованому Криму на концерті в честь відкриття моста через Керченську протоку.

"Кримінальне провадження розпочато за зверненням голови ГО "Євромайдан-Крим" Сергія Мокренюка. Протиправні дії вказаних громадян Росії кваліфіковані за ч. 2 ст. 332-1 КК України, досудове розслідування буде здійснюватися СУ ГУ СБУ в АР Крим", - йдеться в повідомленні прокуратури.

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ЗМІ опублікували список з 23 артистів, щодо яких порушено провадження:

  • Лариса Доліна
  • Діма Білан
  • Дмитро Харатьян
  • Валерія
  • Марина Кім
  • Олександр Миньков
  • Зара
  • Денис Майданов
  • Олександр Скляр
  • Ольга Кормухіна
  • Олена Свиридова
  • Роман Пашков
  • Олег Газманов
  • Жасмин
  • Григорій Лепс
  • Юліанна Караулова
  • Олександр Буйнов
  • Пелагея
  • Стас П'єха
  • Юлія Волкова
  • Олег Шаумаров
  • Наталія Майданова
  • Руслан Тагієв

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Раніше СБУ повідомила Крим.Реалії, що стосовно 59 російських артистів, які приїздили до Криму після окупації, ведеться розслідування в рамках кримінального провадження.

Публічних коментарів зазначених російських артистів немає.

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Топ коментарі

  • Русский Алкаш
    уголовные дела нужно заводить в отношении каждой русской твари, которая посещала Крым и ОРДЛО, а не в отношении только артистов.
  • sv_bombardier
    Путлеровские безголосые фонограмщики - это понятно, а как там цапля Варнава поживает? Зелина шлюха. По-моему она тоже в Крыму подмывалась после 14-го года. Или ***** президента не в счет?
  • Віктор Безнос
    Перелік "отстоя".
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