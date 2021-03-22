Прокуратура АРК відкрила справу проти 23 російських артистів, які виступали в окупованому Криму. СПИСОК

Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження щодо 23 російських артистів, яких звинувачують у незаконному в'їзді до окупованого Росією Криму.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії". За даними прокуратури, ці артисти виступили в окупованому Криму на концерті в честь відкриття моста через Керченську протоку.

"Кримінальне провадження розпочато за зверненням голови ГО "Євромайдан-Крим" Сергія Мокренюка. Протиправні дії вказаних громадян Росії кваліфіковані за ч. 2 ст. 332-1 КК України, досудове розслідування буде здійснюватися СУ ГУ СБУ в АР Крим", - йдеться в повідомленні прокуратури.

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ЗМІ опублікували список з 23 артистів, щодо яких порушено провадження:

Лариса Доліна

Діма Білан

Дмитро Харатьян

Валерія

Марина Кім

Олександр Миньков

Зара

Денис Майданов

Олександр Скляр

Ольга Кормухіна

Олена Свиридова

Роман Пашков

Олег Газманов

Жасмин

Григорій Лепс

Юліанна Караулова

Олександр Буйнов

Пелагея

Стас П'єха

Юлія Волкова

Олег Шаумаров

Наталія Майданова

Руслан Тагієв

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Раніше СБУ повідомила Крим.Реалії, що стосовно 59 російських артистів, які приїздили до Криму після окупації, ведеться розслідування в рамках кримінального провадження.

Публічних коментарів зазначених російських артистів немає.