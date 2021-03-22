Київ не зупинятиме роботу громадського транспорту, - КМДА
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
"Кабінет Міністрів змінив порядок роботи транспорту в регіонах з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки. Уряд надав повноваження регіональним комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій самостійно ухвалювати рішення про карантинні обмеження в роботі громадського транспорту", - зазначив Поворозник.
За його словами, сьогодні на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА прийняла рішення не зупиняти роботу громадського транспорту столиці - наземного і метрополітену. Громадський транспорт курсуватиме з наповненістю не більше 50 відсотків місць, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу та визначених у реєстраційних документах на такий транспортний засіб.
"Підкреслюю необхідність неухильного дотримання пасажирами протиепідемічних правил - маскового режиму і соціальної дистанції! Будьте відповідальними! Місто сьогодні робить все для того, щоб не допустити транспортної та економічної кризи і колапсу медичної системи", - підсумував Поворозник.