Новини

Київ не зупинятиме роботу громадського транспорту, - КМДА

4 92426
Київ не зупинятиме роботу громадського транспорту, - КМДА
Столиця не зупинятиме роботу громадського транспорту, проте він працюватиме зі строгим дотриманням санітарних норм.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Кабінет Міністрів змінив порядок роботи транспорту в регіонах з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки. Уряд надав повноваження регіональним комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій самостійно ухвалювати рішення про карантинні обмеження в роботі громадського транспорту", - зазначив Поворозник.

За його словами, сьогодні на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА прийняла рішення не зупиняти роботу громадського транспорту столиці - наземного і метрополітену. Громадський транспорт курсуватиме з наповненістю не більше 50 відсотків місць, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу та визначених у реєстраційних документах на такий транспортний засіб.

"Підкреслюю необхідність неухильного дотримання пасажирами протиепідемічних правил - маскового режиму і соціальної дистанції! Будьте відповідальними! Місто сьогодні робить все для того, щоб не допустити транспортної та економічної кризи і колапсу медичної системи", - підсумував Поворозник.

Читайте також: Автоматичного транспортного локдауну не буде. Висадка і посадка пасажирів у "червоних" зонах буде обмежуватися за рішенням комісій ТЕБ та НС, - "Укрзалізниця"

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Fly Flyiovich
    И вися на крайней ступеньке в маршрутке, с зажатой головой между чьей то задницей и дверью в маршрутке они чувствуют себя хозяевами жизни????
  • metal35
    А это нужно сделать в первую очередь!
  • Nikolai Chizhevsky
    Вы в метро ездите?особенно последний год пандемии свободно более менее,единственное как все любят набиваются последние или первые вагоны им по станции выходит 50 метро тяжело пройти к выходу,я бы маршрутки оменил там набиваются,а в Европе и комендатский час и по смс в маркет всё строго но транспорт не закрывался вообще никогда
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини