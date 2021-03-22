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ЗСУ посилюють захист повітряного простору на північно-західному напрямку. ФОТО

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Дивізіон Львівського зенітного ракетного полку імені гетьмана Івана Виговського вперше заступив на бойове чергування в системі ППО країни в новому секторі відповідальності на Волині.

Про це інформує пресслужба Повітряних Сил Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зенітні ракетні війська посилюють свій бойовий потенціал, нарощують бойові здатності по всій території країни, в тому числі й на північно-західному напрямку, - зазначає офіцер управління ЗРВ підполковник Денис Ізосімов. - Це стало можливим завдяки успішно проведеним військовим навчанням, і, звичайно, проведенню бойових, дослідницьких і випробувальних пусків підрозділів зенітних ракетних військ на державному полігоні "Ягорлик".

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ЗСУ посилюють захист повітряного простору на північно-західному напрямку 01

"Чергові сили цілодобово несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони держави, контролюючи повітряні цілі як у повітряному просторі країни, так і за її межами. Щодня до несення бойового чергування залучається понад 1000 військовослужбовців Повітряних Сил", - зазначили в пресслужбі.

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Могли б і збити росіску почвару на гвинтокрилі - щоб не залітали на нашу територію.
  • Chip Foose
    по моему направление какоето не то
  • Alexander Bereznuk e6baafd3
    то северо-восток
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