ЗСУ посилюють захист повітряного простору на північно-західному напрямку. ФОТО
Про це інформує пресслужба Повітряних Сил Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зенітні ракетні війська посилюють свій бойовий потенціал, нарощують бойові здатності по всій території країни, в тому числі й на північно-західному напрямку, - зазначає офіцер управління ЗРВ підполковник Денис Ізосімов. - Це стало можливим завдяки успішно проведеним військовим навчанням, і, звичайно, проведенню бойових, дослідницьких і випробувальних пусків підрозділів зенітних ракетних військ на державному полігоні "Ягорлик".
"Чергові сили цілодобово несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони держави, контролюючи повітряні цілі як у повітряному просторі країни, так і за її межами. Щодня до несення бойового чергування залучається понад 1000 військовослужбовців Повітряних Сил", - зазначили в пресслужбі.