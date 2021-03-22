ДТП з українським автобусом в Польщі могла статися через слизьку дорогу, одна постраждала в дуже важкому стані, - генконсул

Автобус з українцями, який у Польщі потрапив у ДТП, прямував у бік українського кордону. Аварія могла статись через погану погоду.

Про це розповів генконсул України у Любліні Василь Павлюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"П'ятеро людей перебувають у шпиталі. Одна жінка - у важкому стані. Саме зараз потерпілу перевозять до Жешува, де їй робитимуть операцію. Бо потерпіла у дуже важкому стані. Четверо інших мають поламані кінцівки, забої, але їхньому життю нічого не загрожує. Як повідомлялось зранку, другий водій автобуса, який не був за кермом, загинув. Інший кермувальник - перебуває у лікарні", - сказав Василь Павлюк.

За попередніми даними, автобус із українцями у Польщі потрапив у ДТП через слизьку дорогу.

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"Зараз наш консул працює у Ярославі у поліції. Також він спілкується із чотирма нашими громадянами, котрих відправляють в Україну. Поки слідство триває. Попередньою причиною аварії стала слизька дорога", - пояснив Василь Павлюк.

"Я поки не можу назвати, звідки потерпілі. Натомість скажу, що ті люди, які повертаються зараз в Україну, - з Чернівців та Івано-Франківська", - додав генконсул України у Любліні.

Як повідомлялося, минулої ночі поблизу Кашице в Польщі перекинувся автобус з 10 громадянами України: 1 людина загинула, 5 були госпіталізовані.

Нагадаємо, це вже друга аварія з українським автобусом у Польщі за останній місяць. 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краковець" автобус "Познань-Херсон" (перебувало 57 осіб, громадяни України) потрапив у ДТП, унаслідок чого загинули 5 осіб і 35 осіб було госпіталізовано до лікувальних закладів.