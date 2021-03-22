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До 2050 року Україні загрожує дефіцит питної води, її доведеться імпортувати, - Держекоінспекція

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До 2050 року Україні загрожує дефіцит питної води, її доведеться імпортувати, - Держекоінспекція
Концентрація токсичних сполук в українських річках у 30-40 разів перевищує гранично допустимі норми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держекоінспекції.

"Тому, згідно з прогнозами Інституту водних проблем і меліорації, вже до 2050 року Україні доведеться імпортувати питну воду", - зазначив глава Держекоінспекції Андрій Мальований.

Він підкреслив, що прісна вода - один із найважливіших компонентів навколишнього середовища, завдяки якому на Землі існує життя. Вода вважається відновлюваним ресурсом, проте, попри це, її запаси катастрофічно зменшуються.

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"Захист водних ресурсів України має стати пріоритетним завданням, адже йдеться про життя мільйонів людей. І Держекоінспекція постійно працює над посиленням контролю в цій сфері. Зокрема, торік було підписано Меморандум про співпрацю з Держводагентством, в рамках якого працюємо над створенням системи оперативного спостереження за станом водних об'єктів", - зазначив Мальований.

Глава Держекоінспекції підкреслив, що дуже важливу роль у збереженні чистої питної води грає кожен громадянин.

"Економлячи воду і прибираючи сміття з прибережних смуг, ми робимо внесок у спільне майбутнє", - додав він.

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    а по предприятиям, сбрасывающим херню в наши реки вопросов нет?
    а про застроенную хатынками 30 метровую рекреационную зону вдоль берегов наших водоемов тоже как-то забыли ? про рыгаловки и тошниловки на набережных в городах и зоны кабаков-броварен с причалами и яхтами, перекрывшими доступ к воде..тоже молчок?
    а устаревшие посудины речпортов и морпортов, теряющими мазут и соляру...туда же...
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    откуда импортировать?) Австрия, например, наотрез отказывается импортировать свою воду из горных озер....меньше пестицидами засыпайте поля в погоне за урожаем и все будет ок
  • Viktor Zotov
    врядле тут сильно кто то поумнеет
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