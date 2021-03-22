До 2050 року Україні загрожує дефіцит питної води, її доведеться імпортувати, - Держекоінспекція
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держекоінспекції.
"Тому, згідно з прогнозами Інституту водних проблем і меліорації, вже до 2050 року Україні доведеться імпортувати питну воду", - зазначив глава Держекоінспекції Андрій Мальований.
Він підкреслив, що прісна вода - один із найважливіших компонентів навколишнього середовища, завдяки якому на Землі існує життя. Вода вважається відновлюваним ресурсом, проте, попри це, її запаси катастрофічно зменшуються.
"Захист водних ресурсів України має стати пріоритетним завданням, адже йдеться про життя мільйонів людей. І Держекоінспекція постійно працює над посиленням контролю в цій сфері. Зокрема, торік було підписано Меморандум про співпрацю з Держводагентством, в рамках якого працюємо над створенням системи оперативного спостереження за станом водних об'єктів", - зазначив Мальований.
Глава Держекоінспекції підкреслив, що дуже важливу роль у збереженні чистої питної води грає кожен громадянин.
"Економлячи воду і прибираючи сміття з прибережних смуг, ми робимо внесок у спільне майбутнє", - додав він.