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За агресивні дії Росії відповідає Путін, - Столтенберг

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За агресивні дії Росії відповідає Путін, - Столтенберг
Президент РФ Володимир Путін несе відповідальність за агресивні дії його держави.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

У відповідь на питання про те, чи вважає він, як і Байден, Путіна вбивцею, Столтенберг сказав, що "Путін несе кінцеву відповідальність за всі дії, які здійснює російська держава, і ми бачили неодноразові випадки агресивної поведінки, включаючи замах на вбивство опонентів". Він також висловив стурбованість повідомленнями, які надходять, про те, що "Росія пропонує винагороду за вбивство військових НАТО в Афганістані".

Генсек НАТО зазначив, що порушення Росією міжнародного права, використання військової сили проти сусідів - Грузії та України, - а також агресивні дії проти країн-членів НАТО є причинами погіршення відносин Альянсу і РФ.

Саме агресивна поведінка Росії спонукала НАТО провести "найбільшу адаптацію з часів холодної війни" і, зокрема, посилити східний фланг Альянсу, а також збільшити заходи з кібербезпеки, пояснив Столтенберг.

Він наголосив, що підхід НАТО до Росії є двоїстим: "Потужне стримування та оборона в поєднанні з відкритістю до змістовного діалогу". Як приклад такого діалогу Столтенберг навів нещодавнє продовження дії угоди START між США і Росією про нерозповсюдження ядерної зброї.

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Ну уж нет. Ответственнось несет все стадо в стране-помойке. Или это ***** сидело во всех русских танках,которые вошли в Украину?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ***
    Чтобы выход был успешен,
    Вариантов кот наплакал:
    Путин должен быть повешен
    Или же посажен на кол.

    Кто там вякнет: "Не замешан!",
    Кто поверит этим трелям?
    Путин должен быть повешен,
    В крайнем случае - расстрелян.

    Плач по жертвам безутешен,
    Не решить проблему мирно,
    Путин должен быть повешен,
    Слать в Гаагу - слишком жирно.

    Тем, кто был настолько грешен,
    Ад да будет уготован!
    Путин должен быть повешен
    Или даже четвертован.

    Но покуда мрак кромешен
    И глумлив оскал на харе...
    Путин должен быть повешен!
    Никакой пощады твари!

    Юрий Нестеренко
  • Zelya Vsyo
    Справедливости ради надо сказать, что }{уйло ничем не отличается от своих предшественников. Поэтому уничтожено должно быть не только само }{уйло, но и вся парашная помойка до последнего ватника.
    За агресивні дії Росії відповідає Путін, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3258
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