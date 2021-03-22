За агресивні дії Росії відповідає Путін, - Столтенберг

Президент РФ Володимир Путін несе відповідальність за агресивні дії його держави.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

У відповідь на питання про те, чи вважає він, як і Байден, Путіна вбивцею, Столтенберг сказав, що "Путін несе кінцеву відповідальність за всі дії, які здійснює російська держава, і ми бачили неодноразові випадки агресивної поведінки, включаючи замах на вбивство опонентів". Він також висловив стурбованість повідомленнями, які надходять, про те, що "Росія пропонує винагороду за вбивство військових НАТО в Афганістані".

Генсек НАТО зазначив, що порушення Росією міжнародного права, використання військової сили проти сусідів - Грузії та України, - а також агресивні дії проти країн-членів НАТО є причинами погіршення відносин Альянсу і РФ.

Саме агресивна поведінка Росії спонукала НАТО провести "найбільшу адаптацію з часів холодної війни" і, зокрема, посилити східний фланг Альянсу, а також збільшити заходи з кібербезпеки, пояснив Столтенберг.

Він наголосив, що підхід НАТО до Росії є двоїстим: "Потужне стримування та оборона в поєднанні з відкритістю до змістовного діалогу". Як приклад такого діалогу Столтенберг навів нещодавнє продовження дії угоди START між США і Росією про нерозповсюдження ядерної зброї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна чекає сигналу від НАТО, - віцепрем'єр Стефанішина