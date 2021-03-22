Причетного до знущань над людьми найманця РФ заочно засудили на 10 років, - СБУ
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях.
За даними оперативників і слідчих СБУ, колишній прикордонник на початку російської збройної агресії приєднався до проросійських терористів і забезпечував контрольно-пропускний режим на блокпостах і КПВВ, обшукував автомобілі та особисті речі громадян.
"Задокументовано, що в липні 2017 року зловмисник незаконно затримав на КПВВ "Станиця Луганська" жительку окупованого Луганська. У терориста викликало підозру те, що жінка з особливими потребами недостатньо швидко виконувала його команди. Протягом 16 діб її незаконно утримували в катівнях так званого "МДБ", били, залякували, вимагали зізнань у нібито зв'язках з українськими військовими і спецслужбами. Потім відпустили, не висунувши жодних звинувачень", - ідеться в повідомленні.
Зараз найманець ховається на тимчасово окупованій території Луганської області. Він оголошений у розшук за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3) і за ч. 1 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.
Документування злочинної діяльності здійснювалося під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.