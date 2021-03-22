Геращенко про акцію на Банковій: "Це буде не одна підозра, будуть і інші"

За фактом дій учасників акції на Банковій будуть нові підозри. Уже сьогодні Нацполіція їх оголосить.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник голови МВС Антон Геращенко.

"Там будуть і інші підозри. Ви побачите це із заяви на сайті Національної поліції вже сьогодні. У нас слідчі всю ніч працювали і весь день учорашній, і сьогодні працюють над тим, щоб зібрати докази, переглядали сотні відеоматеріалів, як засобів ЗМІ, так і оперативних зйомок, які в нас є. Тому це буде не одна підозра, будуть і інші", - зазначив Геращенко.

За словами заступника міністра, особам, які підпалювали табличку, двері, розбивали вікна будівлі ОП будуть висунуті цивільні позови про відшкодування завданої шкоди.

"У кожного буде свій склад злочину, свій обсяг. Той, хто розбив вікна - це одне питання, хто підпалював двері - інше питання", - додав Геращенко.

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Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн. В результаті фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участі силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом Президента України.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу Президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали.

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