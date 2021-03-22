Підтримуємо проведення позачергового засідання Ради, але тільки за умови розгляду важливих питань, - заява "ЄС"

"Європейська Солідарність" готова взяти участь у позачерговому засіданні Верховної Ради, але не "для терапії параноїдального синдрому Зеленського" та інших представників влади, а за умови винесення на розгляд депутатів низки важливих питань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві політсили.

"В першу чергу йдеться про те, аби заслухати представників влади про стратегію подальшої боротьби з пандемією та нездатність забезпечити країну вакцинами. Cтаном на сьогодні вони спромоглися завезти мізерну кількість доз, достатню для того, щоби зробити щеплення максимум 250 тисячам осіб. Це не охоплює й відсотка населення. Це – провал, результат дилетантизму та непрофесійності зеленої команди, які вже коштували життя понад тридцяти тисячам українців", - сказано в повідомленні.

У політсилі вимагають розглянути проблему боротьби з COVID-19 на засіданні РНБО із залученням лідерів парламентських фракцій.

"Неприпустимо перетворювати Радбез у піар-агенцію із обслуговування Слуги N1, цей "потужний орган" має розглядати найважливіші питання. Щодо позачергового засідання парламенту, то до нього мають бути включені питання про створення ТСК із розслідування державної зради при передачі Росії таємної інформації щодо спецоперації із затримки російських військових злочинців із приватної армії Вагнера; законопроекти "Європейської Солідарності" щодо протидії російській пропаганді та покарання за колабораціонізм. Щодо останнього, ми не наполягаємо на авторстві і готові оформити його як спільну ініціативу із "Слугами Народу", - наголосили в "ЄС".

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"Логічним результатом розгляду недільних подій біля Офісу президента на Банковій могло би стати голосування за ініційовану нами Постанову про припинення політично вмотивованих репресій. Більшість учасників поводилися мирно, і немає жодних підстав за обличчя цього протесту видавати тих, хто вдався до хуліганства. Нас не було серед ініціаторів акції, але усім зрозуміло, що справа Стерненка стала політичною і тому потребує політичних рішень для розрядки ситуації. Владі слід більше уваги приділяти боротьбі з Путіним, а не шукати на кожній акції візитівку Порошенка", - додали в "Європейської Солідарності".

У політсилі зазначили, що влада явно завищила вартість "прибирання" на Банковій і навіть у цьому "шукає корупційну вигоду".

"Клінінгові компанії оцінюють вартість робіт у 50-70 тисяч гривень, а далеко не в два мільйони, згідно з калькуляцією Офісу", - підсумували в "ЄС".

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