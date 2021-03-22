Понад 10 тис. українських воїнів у районі ООС провакцинувалися від COVID-19

У районі проведення ООС триває вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19. Станом на 22 березня проведено вакцинацію понад 10 400 військовослужбовців, залучених до складу ООС, із них 884 - медичні працівники військових частин.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.

За минулу добу в районі проведення ООС провакциновано майже 1000 військовослужбовців, із них 46 - медичні працівники військових частин.

У медичній службі ВЗГ зазначили, що поствакцинальних ускладнень у військових не відзначалося.

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Інформація про кількість вакцинованих за добу військовослужбовців і залишок вакцини щодня передається до Міністерства охорони здоров'я України для здійснення загального моніторингу охоплення вакцинацією від COVID-19 в Україні.

Як повідомляється, для проведення кампанії з вакцинації особового складу Збройних Сил України, який виконує бойові (спеціальні) завдання в складі операції Об'єднаних сил, від COVID-19 підготовлено 10 бригад із вакцинації в складі двох лікарів (один із них анестезіолог) і медичної сестри, які пройшли спеціальну підготовку і володіють навичками організації та техніки проведення щеплень, а також навичками надання невідкладної допомоги в разі розвитку післявакцинальних реакцій/ускладнень.

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Кожна бригада з вакцинації оснащена засобами індивідуального захисту, термосумками з холодовими елементами для перевезення вакцин і проведення прищеплювальної сесії, протишоковими вкладишами і забезпечена реанімобілем для надання невідкладної допомоги в разі поствакцинальних реакцій/ускладнень і негайної евакуації військовослужбовця в заклад охорони здоров'я Міністерства оборони України.

За кожним військовослужбовцем після проведення щеплення здійснюється медичне спостереження протягом 30 хвилин.

Щеплення проводяться на тимчасових пунктах вакцинації, розгорнутих на базі військових мобільних госпіталів, цивільних лікарень, де перебувають військові лікарсько-сестринські бригади і медичні підрозділи військових частин.

У кожній військовій частині (установі) організовано проведення широкої санітарно-освітньої роботи серед всіх категорій військовослужбовців про необхідність проведення і наслідки відмови від вакцинації проти коронавірусної хвороби COVID-19; про можливі реакції на вакцину і терміни, в які вони можуть виникнути; а також про симптоми, при яких потрібно терміново звертатися по медичну допомогу.