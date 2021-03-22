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МКІП вніс російського телеведучого Дружка в перелік осіб, які загрожують нацбезпеці

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МКІП вніс російського телеведучого Дружка в перелік осіб, які загрожують нацбезпеці
Міністерство культури та інформаційної політики за поданням Служби безпеки України внесло до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, російського телеведучого Сергія Дружка - колишнього ведучого телепрограми "Необъяснимо, но факт".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На даний момент у цьому переліку 179 осіб.

Видання нагадує, що з моменту створення переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, з нього було виключено чотири людини: російський актор Федір Добронравов, італійський співак Альбано Каррізі (творчий псевдонім Аль Бано), російська актриса, телеведуча і комік Катерина Варнава та російський виконавець Василь Вакуленко (творчий псевдонім "Баста").

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Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    МКІП вніс російського телеведучого Дружка в перелік осіб, які загрожують нацбезпеці - Цензор.НЕТ 4958.
  • Коцапам Тут Не Место
    Можно было короче-весь куйлостан.Поддерживаю👍😂
  • Гыг с Вами
    а с этого начинали...вещал про потустороннее и необьяснимое.расшатывал психику и критическое мышление.создавал фкндамент легковерности.
    теперь на этом фундаменте можно строить какие хош кострукции из альтернативной истории,географии и прочих наук.
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