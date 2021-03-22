В Україні частіше COVID-19 виявляють у людей віком за 50 років, - Ляшко

Найбільше хворих коронавірусом в Україні у віці понад 50 років.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Люди похилого віку все ще в червоній зоні ризику. Найбільше хворих людей - у вікових групах 50-59 років, а також 60 років і старше", - сказав він.

Ляшко наголосив, що в Україні структура захворюваності за віком практично не змінилася з 2020 року.

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"Останнім часом було багато інформації про те, що коронавірусом стали більше хворіти молоді люди, на відміну від 2020 року, коли хворіли переважно люди у віці 60+. Ми проаналізували помісячно вікову частку хворих із серпня 2020 року по березень 2021 року. Такий же аналіз зробили і з вікової частки померлих із діагнозом "коронавірусна хвороба" і побачили, що в Україні структура захворюваності за віком майже не змінилася", - сказав він.

Заступник міністра додав, що останні три місяці спостерігається зростання захворюваності у віковій групі 60+, в цій групі також найбільш критичний перебіг захворювання.

"75-80% усіх летальних випадків реєструється саме в цій віковій групі. Саме тому ця група є пріоритетною для вакцинації, і їх вакцинація розпочнеться відразу після медиків", - сказав він.

За словами Ляшка, журнал The Lancet опублікував дані про те, що ймовірність повторного інфікування COVID-19 вища у віковій групі 65 і старше - в 47,1% випадків перенесена хвороба захистила від повторного інфікування. При цьому для людей молодше 65-ти такий показник сягнув 80,5%.

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Заступник міністра також наголосив, що ефективність вакцини AstraZeneca у віковій групі 65+ становитиме 80%.

"Нещодавно також оприлюднили результати третьої фази кліндослідження вакцини AZD1222 (AstraZeneca), яке завершилося у США. У віковій групі 65 років і старше ефективність вакцини становить 80%. У цілому вакцина продемонструвала ефективність 79% проти симптоматичного COVID-19 і 100% - проти важкого перебігу і госпіталізації", - сказав він.