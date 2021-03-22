З 24 березня в Київській і Сумській областях вводяться обмеження "червоної" зони карантину, - Немчінов

За результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення з 24 березня в Київській і Сумській областях ввести обмеження "червоної" зони карантину.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити:

- з 00 годин 00 хвилин 24 березня 2021 "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Київської та Сумської областей та застосувати на території Київської та Сумської областей обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - зазначив Немчінов.

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Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовані 7 893 випадки зараження, госпіталізовано понад 3 тис. осіб.