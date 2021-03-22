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Зеленський обговорив із президенткою ЄБРР Рено-Бассо інвестиційний клімат в Україні

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Зеленський обговорив із президенткою ЄБРР Рено-Бассо інвестиційний клімат в Україні
Президент Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейського банку реконструкції і розвитку Оділь Рено-Бассо.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Твіттер президента.

"З радістю вітаємо Оділь Рено-Бассо з її першим візитом в Україну. У нас була конструктивна і тепла зустріч. ЄБРР - найбільший інвестор в Україні. Ми раді працювати над реформуванням країни, покращуючи енергоефективність й інвестиційний клімат", - зазначив Зеленський.

Нагадуємо, президентка ЄБРР Рено-Бассо 22 і 23 березня перебуває з візитом в Україні.

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Зеленський обговорив із президенткою ЄБРР Рено-Бассо інвестиційний клімат в Україні 01

Топ коментарі

  • Ан Мур
    А чого не подають в новині, що пані Одиль Рено-Бассо запитувала "А де гроші ****??? Які вкладались в Україну в минулі роки?"
  • Герхард
    Нет в Украине инвестиционного климата.

    Если у кого-то есть сомнения в этом, всегда могут проконсультироваться с МВФ.
  • Nataliia Radchenko
    Сказать нечего - значит обсуждал на своем английском
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