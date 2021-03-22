Зеленський обговорив із президенткою ЄБРР Рено-Бассо інвестиційний клімат в Україні
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Президент Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейського банку реконструкції і розвитку Оділь Рено-Бассо.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Твіттер президента.
"З радістю вітаємо Оділь Рено-Бассо з її першим візитом в Україну. У нас була конструктивна і тепла зустріч. ЄБРР - найбільший інвестор в Україні. Ми раді працювати над реформуванням країни, покращуючи енергоефективність й інвестиційний клімат", - зазначив Зеленський.
Нагадуємо, президентка ЄБРР Рено-Бассо 22 і 23 березня перебуває з візитом в Україні.