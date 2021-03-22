Новини

Стерненко - Зеленському: закликаю негайно почати діалог, вилізти з теплої ванни. ВIДЕО

19 699185
Засуджений до 7 років позбавлення волі за викрадення людини одеський активіст Сергій Стерненко звернувся з СІЗО до президента України Володимира Зеленського.

Лист Стерненка Зеленському член української делегації в ТКГ Денис Казанський зачитав на відео для Youtube-каналу Стерненка, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Закликаю Зеленського негайно почати діалог, вилізти з теплої ванни і діяти як гарант конституційних прав і свобод, а не ховатися від відповідальності. Якщо ж президент і надалі ігноруватиме цю кризу, який створила його команда, якщо він і далі протистоятиме народу, тоді дійсно від президента буде толку не більше, ніж від його таблички", - написав Стерненко в листі.

Він підкреслив, що в зростанні протестних настроїв винні не самі учасники протесту, а керівництво держави.

"Люди не можуть і не будуть вічно терпіти свавілля і відсутність діалогу під час протестів. Тому в зростанні рішучих протестних настроїв винні не ті, хто вчора реагував на несправедливість. Винні ті, хто цю несправедливість породив", - зазначив активіст.

Він також подякував учасникам суботньої акції під Офісом президента за небайдужість.

Читайте також: Геращенко про акцію на Банковій: "Це буде не одна підозра, будуть і інші"

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

Топ коментарі

  • Анатолий Панасюк
    Та такі "нацисти" в 2014 році не дали Путіну захопити навіть весь Донбас і забеспечили тобі "теплі місця" спочатку в Раді а потім в кріслі замміністра. Те, що їх дії вийшли за рамки навіть не закону, а поведінки (особисто не схвалюю) і не носять ознак профашистських. А "вакханалія насилля" це не ці дії, це може бути ще попереду, коли хтось продовжить сидіти в "теплій ванні"
  • Welt Schmerz
    Ці "покидьки", як ви кажете, були ударною силою Майдану - загартовані у бійках скіни та фулюгани.
    А потім у складі "Азова" та інших бойових з'єднань воювали і воюють на Сході.
    І як правильно сказав Бабченко - (переказую цитату довільно) "мені все одно, хай вони будуть хоч 88 разів нацистами - вони захищають Україну, і це головне".
  • Welt Schmerz
    Добре сказано.
    Хоча можна було навіть жорсткіше та з матюками. Бо Не-ліх культурної мови не дуже розуміє.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини