У Раді ще не почали збирати підписи для позачергового засідання у зв'язку з протестами, - Разумков

У парламенті не видавали підписних листів для збору підписів народних депутатів на підтримку позачергового пленарного засідання через суботні акції протесту.

Про це голова парламенту Дмитро Разумков повідомив журналістам у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Станом на сьогодні, наскільки мені відомо, таких підписних листів у Верховної Ради не вимагали", - сказав Разумков.

Він також зазначив, що і проєкт постанови, який може бути розглянуто на позачерговому пленарному засіданні в парламенті, ще не зареєстровано.

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Спікер нагадав, що згідно з Конституцією України і регламентом Верховної Ради позачергове засідання має бути скликано протягом трьох днів, після того як завершено збір 150 підписів народних депутатів на підтримку його проведення.

"Щойно це станеться, якщо буде 150 народних депутатів, які поставлять свої підписи під пропозицією скликати позачергове засідання, діятимемо в межах моєї компетенції згідно з регламентом Верховної Ради та Конституції", - резюмував Разумков.

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.