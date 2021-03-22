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Від COVID-19 в січні померло в 2,6 раза більше людей, ніж від грипу і пневмонії разом узятих, - статистика

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Від COVID-19 в січні померло в 2,6 раза більше людей, ніж від грипу і пневмонії разом узятих, - статистика
Смертність від коронавірусу в січні 2021 року, значно перевищила смертність від грипу і пневмонії.

Про це свідчать дані, оприлюднені Держстатом, інформує Цензор.НЕТ.

Від COVID-19 в січні померло 3 922 українців, а традиційні для цієї пори року грип і пневмонія забрали життя 1 499 осіб.

Всього в першому місяці 2021 року в Україні померло 57 721 особа.

За даними Держстату, за січень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 539 осіб, серед них від туберкульозу померли 247, а від СНІДу 191 осіб.

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Злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 6 063 громадян.

Найчастіша причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померло 37 618 осіб, зокрема від ішемічної хвороби серця - 26 360 осіб.

Хвороби органів травлення стали причиною смерті 2 220 осіб.

Крім того, 2 526 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 318 громадян, утоплення 64, загибель на пожежі - 155, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 175, отруєння алкоголем - 219, самогубства - 433, умисні вбивства - 143.

Топ коментарі

  • Омерзительный
    Фуйня следующая: у кого-то проходит без осложнений, а кто-то еле выкарапкивается. Ну а кто-то умирает. Мерить всех по одному человеку - архиузколобо. У меня родители переболели. Отец даже не заметил болячки (пару дней температура около 37,5), а мать еле выжила. Вот тебе и бараноковид...
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    У меня племянница, студентка, в Одессе, позавчера позвонила папе. Смеясь, сказала- она больна барановирусом. То есть: у неё температура 37,4. Тест ПЦР- барановирус положительный. Я с ней вчера общался, хотел ободрить. Не вышло! Молодца, девка! Это она меня ободрила, убедив, что ей- плевать! Сегодня- уже 36,9 температура, как её папа сказал. Отсюда- вопрос: а шо за фуйня такая??? Какой бараноковид???
  • Степан Бандера f8871473
    Найголовніще ковід .а то що серцевосудинні забрали майже 70 тисяч українців то пустий пшик...
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