Україна має зберегти експортне мито на брухт, щоб досягти декарбонізації, - "слуга народу" Кисилевський

Збереження експортного мита на металобрухт сприятиме залученню інвестицій у модернізацію вітчизняних металургійних підприємств для зниження ними викидів СО2.

Про це йдеться в статті народного депутата (фракція Слуга народу) заступника голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитра Кисилевського, інформує Цензор.НЕТ.

Нардеп зазначає, що Євросоюз, згідно з прийнятим планом зниження викидів СО2 European Green Deal, незабаром почне накладати на європейських металургів зобов'язання перейти до екологічнішого виробництва сталі. За прогнозами експертів, внаслідок цього вже скоро почне різко зростати глобальний попит на металобрухт з одночасним протекціонізмом стосовно власної сировини, адже лом - це критично необхідна сировина для метзаводів. На тлі такої ситуації у світі видається вкрай необхідним продовжити дію мита на експорт металобрухту і в Україні, щоб вітчизняні металурги не зіткнулися з дефіцитом сировини.

"І дійсно, вже можна спостерігати ці тенденції. Наприклад, наприкінці минулого року європейське сталеве лобі Eurofer закликало Еврокомісію запровадити обмеження на експорт металобрухту. А у Великій Британії зробили більш радикальну заяву: власник місцевих металургійних заводів Санжів Хупта закликав уряд країни взагалі заборонити вивіз брухту аби металурги мали змогу декарбонізуватися", - підкреслює Кисилевський.

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"Саме для запобігання кризових явищ у вітчизняному ГМК Верховна Рада 4,5 роки тому запровадила мито на експорт брухту. Це дало позитивній ефект, однак не відразу: дефіцит брухту скоротився з 20% до 11% в перший рік дії мита, а по завершенні минулого року він був фактично подоланий", - зазначає заступник голови комітету.

Крім того, Україні набагато вигідніше переробляти брухт на власних метпідприємствах у продукцію з доданою вартістю, ніж експортувати сировину, підкреслюють журналісти. Адже 1 тонна експортованого брухту дає державі 1914 грн, тоді як 1 тонна брухту, переробленого на сталь, приносить 8200 грн бюджетам усіх рівнів у вигляді податків.

Раніше народний депутат Муса Магомедов заявив, що продовження дії мита на експорт металобрухту забезпечить вітчизняних металургів сировиною, а бюджет отримає мільйони гривень податків.

Нагадаємо, 1 березня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт "Про внесення змін до розділу II" Прикінцеві та перехідні положення "Закону України" про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку "(№5175), яким пропонується продовжити дію експортного мита на металобрухт на 5 років. Народний депутат, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер підкреслила, що продовження дії мита на експорт металобрухту є стратегічним завданням держави, і Верховна Рада якнайшвидше має прийняти цей законопроєкт.